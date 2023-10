La banca sigue sumando beneficios extraordinarios mientras recrimina como "injusto y discriminatorio" el impuesto extraordinario del Gobierno. La propia Repsol incluso ha amenazado con invertir fuera de España, como ha recordado el programa laSexta Xplica.

Una cuestión que ha analizado el periodista económico José María Camarero, quien ha puntualizado que "a casi nadie le gusta pagar más impuestos de los que se pagan". El experto ha recordado que tanto la banca como las energéticas "se han beneficiado de una subida como nunca ha habido de tipos de interés en un año".

"Ellos juegan con las cartas que tienen. En el caso de la banca, no van a decir que se van a ir", ha señalado el periodista, quien cree que Repsol no va a cumplir su amenaza: "Creo que no lo van a hacer salvo que se tense muchísimo la situación. Ellos tienen que jugar con sus cartas y decir que no les gusta pagar ese impuesto", ha reiterado.