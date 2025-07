Antonio Maestre, tajante con Moreno Bonilla: "Me puedo sacar un curso de pinta y colorea pero si no es homologable no lo pongo"

Antonio Maestre ha estado en laSexta Xplica para hablar de la disputa académica que hay entre el PSOE y el PP después del caso de Noelia Núñez. Después de que una de las políticas con más futuro de los 'populares' haya entregado su acta al conocerse que su currículum no era como decía que era. El periodista y escritor ha analizado lo sucedido con Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, y de una formación menguante que ha explicado el dirigente de la Junta.

Para Maestre, todo está claro: "Por honestidad, se es licenciado si se es licenciado. Me puedo sacar un curso de pinta y colorea y luego lo pongo y lo intento homologar. Me dicen no, no es homologable... Pues no lo pongo".

"Todos los que tenemos titulaciones oficiales tenemos titulaciones oficiales. Y sabes muy bien las que tienes. Y las pones cuando acabas. No pongo que soy licenciado, titulado o que tengo un master. Lo acabo y lo pongo", insiste.

Maestre lanza, para terminar, una pregunta: "Si una persona pone que es licenciada en administración y dirección de empresas, ¿está mintiendo o no está mintiendo? Ya está, se acabó".