La banca sigue acumulando beneficios históricos. Los tres grandes bancos que ya han presentado cuentas han tenido beneficios récord de un total de casi 10.000 millones de euros, a pesar del impuesto extraordinario a la banca, que aún siguen catalogando de "injusto".

Es la primera vez que uno de estos tres grandes bancos consigue obtener tal cantidad de beneficios en los primeros nueve meses del año. El banco Santander va camino de superar por primera vez esos 10.000 millones en solitario al acabar el año, ya que su ganancia neta hasta septiembre fue de 8.143 millones, un 11% más que en el mismo período de 2022. Sin embargo, en el mismo día en el que se ha conocido este dato, su CEO ha cargado contra la medida del Gobierno por haber pagado 224 millones de euros en impuestos por los beneficios de 2022.

La ganancia neta de Bankinter para este periodo también es extraordinaria, y supera a la de los tres primeros trimestres de 2022 en un 59%. En total, 685 millones de euros que distan de los 77,5 millones que ha tenido que abonar por el impuesto a la banca sobre los beneficios de todo 2022.

Sin embargo, las voces díscolas con la medida llegan también desde este banco. Su consejera delegada ha afirmado este mismo jueves que hay que eliminar un impuesto "discriminatorio e injusto". De hecho, Bankinter, junto con Banco Sabadell y otras entidades, solicitó la suspensión cautelar de la tasa, aunque la Audiencia Nacional lo denegó.

Precisamente es el banco Sabadell el tercer gran beneficiado de los incrementos desmesurados de los beneficios de la banca. La entidad catalana ha superado por primera vez los 1.000 millones de beneficio, un 40% más que hasta septiembre de 2022. Por las ganancias del año pasado, ha pagado este 2023 157 millones de euros y, a pesar de que su CEO he evitado pronunciarse sobre la prórroga del impuesto este jueves, sí ha declarado que 1.028 millones de euros de beneficio neto no son suficientes. "No son beneficios que se puedan considerar excesivos en el sentido de que todavía no remuneran completamente el coste capital", ha expuesto Cesar González Bueno.