Celia Villalobos: "No se puede llegar al Parlamento con la chulería con la que va el señor Sánchez"

Celia Villalobos ha estado en laSexta Xplica para hablar del 'no' del PP al decreto ómnibus presentado por el Gobierno. La exdiputada ha apuntado directamente a Pedro Sánchez, y considera que "ni de coña" pueden llevar al Congreso el mismo texto que ya ha sido rechazado.

"Es una batalla. El señor Sánchez sabía que no se iba a aprobar. Están en un pulso para ver cuánto aguanta el PP. A lo mejor se les ocurre en el siguiente meter las bajadas del IVA que reclaman otros partidos", ha contado.

E insiste: "El mismo texto, ni de coña. No pueden traer el mismo. Tendrán que añadir o quitar, lo que vean los técnicos del ministerio. Se supone que este Gobierno gobierna porque es su obligación y con apoyos diversos, de todo tipo".

"Sánchez no va a convocar elecciones, va a gobernar sin el Parlamento porque no les interesa. Va a llegar a 2027. Os encanta atacar al PP, pero la obligación del Gobierno es sacar las normas. Si tiene que negociar con el PP que lo haga, pero no se puede llegar al Parlamento con la chulería con la que va el señor Sánchez", concluye.