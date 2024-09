Alvise Pérez está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de financiación ilegal en la que recibió 100.000 euros para su partido, el cual obtuvo representación en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, Celia Villalobos ha asegurado que durante los dos meses que lleva como eurodiputado lo único que ha hecho es "cobrar su sueldo": "Lo que estoy convencida es que va a desaparecer. Está en el Parlamento Europeo y hasta ahora lo único que ha hecho es cobrar su sueldo y viajar a Bruselas y a Estrasburgo y decirle a la gente que le va a hacer favores. Un sinvergüenza".

Además, la exdiputada del PP ha apuntado que no cree que el agitador ultra tenga tanta repercusión como se cree: "Este hombre se ha presentado a unas elecciones que es el conjunto de España. Por lo tanto, los 800.000 votantes están repartidos en toda España. Si se presenta en Sevilla, Málaga o Huelva, no sale nada. Este señor seguirá actuando a través de las redes. Decís que hay gente que le está apoyando, pues igual es él mismo. Mentir no cuesta nada y no me creo nada de lo que dice este señor".