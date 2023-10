Los colaboradores de laSexta Xplica han abordado este sábado el papel de la princesa Leonor y la jura de la Constitución que tendrá lugar el próximo martes. La periodista Carmen Enríquez destacó la "expectación" en las últimas semanas "por ver cómo se desenvuelve" la joven.

"Esta chica ha estado contestando con mucha naturalidad y se está ganando a la gente por ese camino", aseguró la periodista. No obstante, aseveró: "Decir de Leonor que es la más guapa de... es una cursilada y ñoñería". "Una cosa es que al hablar de esta niña digas que es agraciada, cordial, que tiene una sonrisa a flor de cara... Pero titular por ahí, no. No sé si es machista, pero es una ñoñería", incidió.

El cantante Ramoncín aseguró sentir "ternura" por la princesa. "Seguramente querría ser ingeniera", opinó. Una cuestión que abordó la periodista al asegurar que "desde que son pequeños no les preguntan qué quieren ser, sino que les dicen quién eres". Puedes ver la intervención completa en el vídeo situado sobre estas líneas.