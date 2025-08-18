Martínez-Vares, advierte sobre los incendios en España: "Hemos abandonado el monte, y está lleno de combustible"

El asesor político ha señalado que en España tenemos una ley de montes "desfasada", criticando que en esta legislatura solo se haya hablado una vez sobre incendios forestales. "Tenemos lo que nos merecemos".

Santiago Martínez-Vares ha reaccionado a los incendios que están arrasando España, destacando que todo esto ocurre porque nos hemos venido a las ciudades y hemos abandonado "un monte lleno de combustible".

El asesor político ha destacado que la magnitud del fuego es una prueba de que ese combustible "no ha sido retirado", recordando que esta situación se podría combatir poniendo el foco en la prevención.

"Está en nuestra competencia limpiar el monte. Tenemos una ley antigua y desfasada", ha lamentado.

Un momento que ha aprovechado para criticar que en esta legislatura solo se ha hablado una vez sobre incendios forestales. "Tenemos lo que nos merecemos", ha asegurado, recordando que todavía estamos a tiempo de "revertir esta situación".