Carlos Cagigal llama a la calma por la situación en Ormuz: "El petróleo de España viene de Brasil, de EEUU, de Canadá..."

"El petróleo de España viene de Canadá, Brasil, y EEUU", explica Carlos Cagigal, experto en energía, en laSexta Xplica, con lo que hace un llamamiento a la calma con respecto al impacto económico que en España pueda tener la guerra en Oriente Medio.

El impacto del conflicto armado en Oriente Medio empieza a sentirse también en la economía cotidiana en España. Esa es la cuestión que aborda laSexta Xplica, donde se analiza cómo la situación internacional se traslada al día a día de los ciudadanos.

Hace unos días, el ministro Carlos Cuerpo afirmó que el Ejecutivo estaba listo para intervenir si es necesario, aunque evitaba precisar plazos o actuaciones concretas.

Para aclarar el escenario, el experto en energía Carlos Cagigal explica en el programa de laSexta el alcance de la respuesta que se está estudiando. "Hay una batería de medidas muy amplia". Cagigal explica que "en lugar de tirar de decreto ley", el Ejecutivo, "está buscando un consenso". "Tienen que ser medidas a corto, medio y largo plazo. No está nada fuera de la mesa", sostiene. A continuación insiste en que entre las opciones sigue figurando la reducción de 20 céntimos por litro en el combustible o cambios en el IVA.

Según detalla, la intención pasa por reforzar la protección tanto de los hogares como del tejido productivo. Además, apunta que, según la información de la que dispone, las decisiones podrían hacerse públicas el próximo martes o miércoles.

Cagigal señala que el efecto económico se percibe con mayor intensidad en el coste del carburante. "La semana pasada pedimos mesura a las estaciones de servicio", recuerda, y recalca que, conforme a datos oficiales, "España está repercutiendo el doble la subida" en comparación con otros países europeos.

Aun así, considera necesario rebajar la inquietud social. A su juicio, conviene empezar a "llamar a la calma", porque "a nosotros, el estrecho de Ormuz, el conflicto en Oriente Medio, no nos afecta". Matiza que la incidencia directa es limitada y concluye que "las importaciones que tenemos de esa región son muy residuales", apoyándose en informes públicos. "El petróleo de España viene de Canadá, Brasil, y EEUU. No nos afecta", insiste.

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