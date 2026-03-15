Carlos Cagigal habla de una "batería de medidas muy amplia" para paliar los efectos de la guerra: "No hay nada fuera de la mesa"

El experto en energía Carlos Cagigal habla de la batería de medidas que está preparando el Gobierno tras la amenaza a la estabilidad de la economía española que supone la guerra en Oriente Medio y que prevé que se hará pública el martes o el miércoles.

De la guerra al bolsillo: ¿cómo está impactando el conflicto bélico en Oriente Medio a la economía española? Es la pregunta a la que laSexta Xplica intenta dar respuesta en este programa. Hace algunos días, el ministro Carlos Cuerpo anunciaba que el Gobierno estaba preparado para actuar sin concretar cuándo ni con qué medidas.

Carlos Cagigal, experto en energía, aterriza esta información. "Hay una batería de medidas muy amplias. El Gobierno, en lugar de tirar de decreto ley está buscando un consenso, porque tienen que ser medidas a corto, medio y largo plazo. No está nada fuera de la mesa", asegura, para después recalcar que a pesar de que el ministro lo negara, la medida de reducir 20 céntimos/litro en el combustible o el IVA sigue presente entre esos posibles acuerdos.

"Van a proteger tanto a las familias como a la industria, desde el sector transporte al exterior, que puede ser uno de los más golpeados", anuncia. Además, según la información de la que él dispone, avisa de que saldrán a la luz el próximo martes o miércoles.

El experto reconoce que donde más se está notando este impacto económico es en el precio del carburante. "La semana pasada pedimos mesura a las estaciones de servicio", recuerda Cagigal, que subraya que, según datos oficiales, "España está repercutiendo el doble la subida" con respecto a otros países europeos.

Sin embargo, cree que se debería empezar a "llamar a la calma", ya que "a nosotros, el estrecho de Ormuz, el conflicto en Oriente Medio, no nos afecta". Al menos, no en ese sentido. "Las importaciones que tenemos de esa región son muy residuales", defiende haciendo referencia a informes públicos.

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