Juan Antonio Pérez, camarero, denunció en laSexta Xplica las condiciones laborales que tienen los hosteleros y pidió poner el "foco en los políticos y en el gobierno": "Son ellos los que están permitiendo que se incumpla la ley".

"Creo que radica el problema en todos aquellos que permiten que esto siga pasando, porque ha pasado de toda la vida lo de la jornada de doce horas y las horas extra sin cobrar", criticó.

"Atrévete a preguntar en una entrevista de trabajo si te van a pagar las horas extra o el plus de nocturnidad", dijo, y se mostró tajante con que, como trabajador, "no tendría que preguntar eso porque está dentro de la ley". Es por eso, recalcó, que "deberíamos ir con el látigo a los que gobiernan". "Lo que está claro es que no faltan camareros, sino derechos laborales", concluyó otro camarero.