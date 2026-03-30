Camarero, sobre la subida de precios: "Tenemos la suerte de que no se han aprovechado otros negocios, más allá de la energía"

"El problema de que suban los precios es que todavía no nos habíamos recuperado de la repercusión de la guerra de Ucrania y de todo lo que nos ha pasado en los últimos años", afirma José María Camarero.

José María Camarero explica en laSexta Xplica cómo la inflación ha aumentado un punto por la crisis de Irán. "Evidentemente era lo previsto con el subidón que han pegado los combustibles en los 21 primeros días de marzo hasta que el Gobierno aprobó ese decreto", explica el experto, que reflexiona: "El problema de que suban los precios este mes es que todavía no nos habíamos recuperado de la repercusión de la guerra de Ucrania y de todo lo que nos ha pasado en los últimos años".

"Por eso la gente tienen la sensación de que su poder adquisitivo no se ha recuperado del todo lo que lleva arrastrando a pesar de que los sueldos van subiendo y las condiciones de vida han ido mejorando", afirma Camarero, que advierte de que "hay un dato muy importante": "No la inflación normal, del 3%, sino la subyacente, que es el día a día normal y no ha subido".

"Por ahora tenemos la suerte de que no se han aprovechado más allá de la energía otros muchos negocios de subir precios", afirma Camarero, que destaca que "esa es una señal muy importante".

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