El Gobierno teme una "guerra perpetua" en Oriente Medio: "Estamos en una situación gravísima"

¿Qué han dicho? El ministro de Asuntos Exteriores se ha mostrado "preocupado" ante "la situación gravísima" provocada por la guerra en Oriente Medio. "Nada indica que esta guerra vaya a remitir", ha reconocido.

El Gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado su preocupación por un posible escenario de "guerra perpetua" en Oriente Medio. Albares, en una entrevista, ha señalado que el conflicto parece prolongarse sin señales de resolución, con implicaciones militares y humanitarias graves, especialmente en Líbano. Además, ha destacado las conexiones entre los conflictos en Irán y Ucrania, con el uso de armamento iraní y el levantamiento de sanciones al petróleo ruso. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado que el Gobierno podría ampliar medidas anticrisis para mitigar los efectos económicos, especialmente en el precio de los combustibles y la cesta de la compra.

El Gobierno de España teme una "guerra perpetua" en Oriente Medio. Así lo ha reconocido este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se ha mostrado "preocupado" ante esta "situación gravísima".

En una entrevista en Rac1, Albares ha previsto un conflicto largo. "Veo la extensión de la guerra en Oriente Medio y nada indica que esta guerra vaya a remitir. Estamos en una situación gravísima", ha indicado.

"Desde el punto de vista militar vamos a un escenario casi de guerra perpetua. Estamos ante una guerra larga hasta alcanzar unos objetivos, hay que decirlo, aberrantes. Israel, que lo ha dejado muy claro, está en una guerra que no tiene ningún viso de parar, como Estados Unidos", ha añadido Albares.

El ministro no ve una salida clara a la vista con un Trump absolutamente caótico con sus mensajes y ha apuntado que la situación en el Líbano empieza a recordar a la de Gaza.

Preguntado por si cree que las consecuencias en España tendrán un impacto menor, ha expresado que la destrucción de infraestructuras energéticas importantes "no es una consecuencia a corto plazo" y ha señalado que, si el estrecho de Ormuz sigue cerrado, el precio de los combustibles -y de los fertilizantes- subirá.

Considera que la situación en el Líbano es "ya una auténtica tragedia humanitaria" con prácticamente más de un millón de desplazados frente de las costas de Chipre y Grecia.

Se ha mostrado preocupado porque los conflictos en Irán y Ucrania "empiezan a tener conexiones", y lo ha argumentado con el uso de armamento iraní sobre Ucrania y en el levantamiento de sanciones al petróleo ruso por parte de EEUU.

Cuerpo no descarta ampliar las medidas anticrisis por la guerra en Irán

De hecho, en el Gobierno se están preparando por si la guerra dura más. Este lunes, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha reconocido que el Gobierno no descarta ampliar las medidas anticrisis por la guerra en Irán. "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra y ver si ampliamos las medidas", ha apuntado el ministro en una entrevista en la Cadena SER.

Preguntado por si el Ejecutivo contempla más bajadas de impuestos para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, Cuerpo ha asegurado que contemplan "seguir apoyando a los hogares más afectados según evolucione la guerra".

"Existe una enorme incertidumbre con la duración del conflicto. La mayoría de las previsiones son posibles escenarios. Tenemos un plan de apoyo para los tres meses que vienen, para ayudar a las familias, factura de la luz y carburantes", ha señalado.

Así, Cuerpo ha reconocido que una de las "mayores incertidumbres" es el precio del crudo. Además, el ministro ha indicado que el Gobierno ha tomado medidas para que no tengamos que ver combustibles por encima de los dos euros el litro. Ahora, según ha indicado, el "el foco está en los carburantes" aunque ha reconocido que "es posible que esto acabe repercutiendo en la cesta de la compra". "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra y ver si ampliamos las medidas", ha reconocido.