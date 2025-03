Camarero, a los que defienden que Portugal es el ejemplo a seguir para España: "Vete a alguna carretera"

Sonia Brañas, empresaria transportista, ha criticado la cantidad de impuestos que se pagan en España especialmente por la utilización de los mismos, cuestionando las listas de espera de la sanidad pública o el estado de la red de carreteras de nuestro país y poniendo a Portugal como ejemplo de país que utiliza bien la recaudación tributaria para los servicios públicos.

No obstante, el argumento ha encontrado la negativa de José María Camarero, periodista especializado en economía, que ha aseverado que precisamente Portugal no es el mejor ejemplo: "Si quieres ver malas carreteras, vete a Portugal ya que se está diciendo tanto que es el ejemplo al que hay que reflejarse. Poner el ejemplo de Portugal como país al que queremos parecernos me parece... Salte de las autovías y vete a alguna carretera".