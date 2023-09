José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que "los últimos datos de los notarios indican que casi prácticamente la mitad de las viviendas que se venden se pagan a tocateja". "No hay financiación, pero no por capricho. Los bancos, evidentemente, y lo siento por la gente que quiere una hipoteca, pero se lo miran mucho, analizan mucho los perfiles y, por tanto, no está la cosa, con un interés del 3% o 4%, como para dar un crédito", expresó el periodista.

Por otro lado, Camarero subrayó que "está habiendo un cambio muy importante de los propietarios desde que se aprobó la Ley de Vivienda, que todavía no está desarrollada": "Pese a que todavía no hay limitaciones, están actuando y sé que se están llevando una parte del alquiler o para guardarlo o para venderlo y eso está encareciendo los precios", indicó.