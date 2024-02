"La PAC hay que mejorarla, pero si no existiera, ¿podría existir el campo español?", lanza José María Camarero esta pregunta en laSexta Xplica, donde un agricultor no duda en responder: "Sería la salvación del campo".

Sin embargo, muchos de sus compañeros no están de acuerdo con esta afirmación; y el ganadero Eugenio de la Morena relanza esta pregunta al periodista: "¿Sin la PAC (Política Agraria Común) comerías tú? Si yo no produzco, ¿tú comes?". "Posiblemente no", responde el colaborador del programa, que sale en defensa de la Unión Europea porque, "fuera de ella, estaríamos mucho peor": "Por eso hay que defenderla con todas las trabas que tenga".