José María Camarero lanza una pregunta a los agricultores que asisten al plató de laSexta Xplica: "La PAC hay que mejorarla, pero si no existiera, ¿podría existir el campo español?". "Sería la salvación del campo", no duda en responder uno de ellos.

Sin embargo, el periodista aprovecha su intervención para contradecirle y lo hace de esta manera tan tajante: "Niego absolutamente eso que has dicho. Si las ayudas europeas no existieran, nadie querría estar en el campo". "Y no me podéis decir que se podría subsistir sin la PAC, porque eso sería absolutamente incierto", añade.

Una opinión que también apoya otro de los agricultores que está en plató: "Si no queremos la PAC, estaríamos fuera de la Unión Europea. A ver si podríamos subsistir sin la UE".