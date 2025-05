Martínez-Vares carga contra Mazón: "No me sobran los descalificativos, cada minuto que pasa en la Generalitat es un error"

"En las primeras horas quedó clara que la gestión de Mazón había sido negligente y que no había estado a la altura. Si en ese momento no vieron que era el momento de forzar y ponerle una gestora, es que no entendieron la gravedad del problema", lamenta el colaborador.

Santiago Martínez-Vares critica la gestión de Carlos Mazón el día de la DANA y la actuación posterior del PP: "Cada minuto que pasa en la Generalitat es un error", afirma en laSexta Xplica, donde asegura que no le "sobran los descalificativos" para referirse a él por no estar donde tenía que estar.

Además, le critica por "no tener la empatía suficiente" para hacer frente al día de después de la tragedia, que se saldó con la vida de 228 personas. "No ha sido capaz de dar la cara y mostrar su empatía con las víctimas", continúa su feroz crítica, que no duda en realizar en riguroso directo.

En este vídeo, también carga contra los populares por ser "incapaces de poner el cascabel al gato" y les recuerda que, para liderar de forma correcta, hay que "arriesgar".

"En aquellas primeras horas quedó clara que la gestión de Mazón había sido negligente y que no había estado a la altura. Si en ese momento no vieron que era el momento de forzar y ponerle una gestora, es que no entendieron la gravedad del problema", concluye Martínez-Vares en el vídeo principal de la noticia.