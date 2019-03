González Pons: "A mí espectáculos como el Toro de la Vega me avergüenzan"

CONFIESA QUE NO ES TAURINO NI LE GUSTAN LAS CORRIDAS DE TOROS

Alejandro, abogado de 38 años, le pregunta a González Pons qué opina sobre la fiesta del Toro de la Vega y el maltrato animal. El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, asegura que no es taurino y que no le gustan los toros, pero "no voy a prohibir a nadie que vaya a los toros". Pons considera que los aficionados a los toros tienen derecho a acudir a una corrida taurina. "A mí espectáculos como el Toro de la Vega me avergüenzan, no me gusta que se celebren en este país".