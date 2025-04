Borrell señala "lo peor" que ha hecho Trump en la Casa Blanca: "Suprimir la USAID, eso significa millones de muertos"

Josep Borrell ha sido entrevistado en laSexta Xplica por José Yélamo. Una entrevista en la que ha valorado negativamente la imposición de aranceles de Donald Trump ha casi todos los países del mundo: "Me pareció todo de una enorme chabacanería para algo tan serio como lo que está pasando".

No obstante, el exAlto Representante de la UE para Asuntos Exteriores considera que hay medidas peores realizadas por la administración Trump: "Esto que ha hecho Trump no es lo peor que ha hecho. ¿Sabe qué es lo peor? Cortar de raíz, de la noche a la mañana, toda la ayuda al desarrollo de los países más pobres. Cortar de raíz la ayuda americana es aproximadamente el 40% del total, suprimir la USAID, la agencia que distribuye la cooperación, eso significa miles de muertos, centenares de miles de niños desnutridos, significa más inseguridad, inestabilidad política en muchos países que no pueden resistir eso".

"De eso hablamos poco porque creemos que no nos afecta. Si lo poco que tienen dejan de tenerlo de la noche a la mañana, habrá más migración, más violencia, habrá más problemas geopolíticos en el mundo. Son 60.000 millones de dólares que no van a llegar a gente que tiene muy poco para vivir", ha añadido.