Benjamín Prado: "Aquí cae una bomba en Bagdad y el Mercadona sube el bacalao inmediatamente"

En sus palabras, ha hablado de la "voracidad de las empresas" y se muestra partidario de la regulación de precios. "Eliminar el IVA no repercute de manera real en los productos", expresa.

Benjamín Prado ha estado en laSexta Xplica para hablar de las consecuencias económicas que está dejando la guerra en Oriente Medio. En ese sentido, también ha hecho mención a esas medidas del Gobierno para paliar los efectos del conflicto y apunta a las empresas: "Me gustaría que su voracidad se pudiera regular".

"Aquí cae una bomba en Bagdad y Mercadona sube el bacalao inmediatamente. Los precios aumentan muy deprisa y bajan muy despacio después", ha expuesto.

Y ha hablado de las gasolineras: "En unas horas ves que suben un 12% los combustibles y en otros ves que lo hacen un 25%. Esos se pasan bastante".

"Soy partidario de la regulación de los precios", ha expresado Prado, que pone un 'pero' a la eliminación del IVA: "Se ha demostrado que no repercute en el precio real de los alimentos. Las empresas ganan más y se ahorran un dinero".

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