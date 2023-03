Pilar Garrido, madre de familia numerosa con cuatro hijos menores, intervenía en 'laSexta Xplica' para contar su propia experiencia como beneficiaria del mismo bono social energético que reciben Enrique Ossorio, Mónica García o Alfonso Serrano.

Explica que en su caso es "vulnerable severo" y que "cuando más sube nuestra factura de la luz es en verano". Sobre la polémica por las ayudas de las que se benefician algunos diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, asegura en el vídeo sobre estas líneas que "perjudica a las familias medio - bajas, porque se está desvirtuando completamente esta ayuda".

También afirma que el bono social "en mi caso, no soluciona el problema. Somos seis personas" y detalla cómo a través de una aplicación y de utilizar electrodomésticos como la lavadora o el lavavajillas a determinadas horas del día consigue ahorrar: "Me tengo que esperar a las once o las doce de la noche, unas cosas surrealistas, parece que volvemos hacia atrás, al medievo completamente".