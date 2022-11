¿Qué está fallando con la ley del 'sólo sí es sí'? ¿Está fallando algo? La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente detalla en laSexta Xplica qué es, a su juicio, de lo que adolece esta norma.

"Le podemos pedir a un juez que interprete un concepto que existe, pero no le podemos pedir que interprete un concepto que ya no existe", asevera la experta. "De manera que si el legislador elimina de las conductas habituales en los delitos sexuales el abuso de confianza, ya no es punible. Y si elimina también de esas conductas el engaño, ya no es punible. No le pida al juez que interprete otra cosa", ha aseverado De Vicente.

Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá que sentar jurisprudencia. "¿Qué va a arreglar el Supremo? Hará encaje de bolillos... Pero donde ponía seis, pone cuatro", critica.