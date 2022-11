Antonia García, víctima de violencia de género, ha sido categórica en laSexta Xplica al subrayar que la ley del 'sólo sí es sí', por la cual su violador ha visto rebajada su condena, a ella no la beneficia.

"A mí esta ley no me arropa", ha asegurado. "Me siento desprotegida. Abandonada", ha dicho, tras ser preguntada por el presentador José Yélamo. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta información.