La periodista Ana Bernal ha detallado en laSexta Xplica cuál considera que es el "talón de Aquiles" -y no grieta- de la ley del 'sólo sí es sí', después de que varios jueces hayan rebajado las penas a agresores sexuales en aplicación de la nueva norma.

"El objetivo de la ley, más que centrada en las penas, era proteger a las víctimas", ha aseverado, después de exponer que en 2018, de acuerdo con una encuesta de Amnistía Internacional, el 100% de las víctimas de violencia de género no denunciarían si tenían que volver a pasar por el proceso judicial.

"Este talón de Aquiles está generando muchísima incertidumbre en las víctimas que están reviviendo miedo, viviendo situaciones de angustia... Eso es lo que más nos debería preocupar", detalla.

"No dejo de pensar en qué ha fallado, si finalmente ha habido una cadena de errores. Por más que consultamos, nos pasan informes, tenemos versiones diferentes... No dejo de recordar cuando se paró en el Senado por una enmienda de Junts con el PP en el que cambiaron una vocal. Qué lástima que no nos hubiéramos dado cuenta de este coladero", ha lamentado.