La candidata al Congreso del Frente Amplio asegura estar "orgullosa" de Colau, que fue "la mejor del debate" de este jueves.

Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso en la pasada candidatura y candidata del Frente Amplio, asegura en laSexta Xplica que es muy optimista de cara a las elecciones generales de este domingo. De hecho, preguntada por José Yélamo por cómo se ve dentro de 48 horas, Barbero sostiene que estará "celebrando la remontada".

La integrante de la coalición liderada por Ada Colau afirma estar "orgullosa de la campaña que hemos hecho y de nuestra candidata, que fue la mejor del debate".

También ha hecho frente al discurso del voto útil que en los últimos días ha enarbolado el PSOE para pedir concentrar el voto progresista en la lista encabezada por Pedro Sánchez.

"El voto útil no es una medición en escaños, el voto útil es el que hizo que existieran los ERTE y el que hizo subir el SMI", reclama Barbero, que insiste en que "para que haya un Gobierno de coalición progresista, el voto útil es el Frente Amplio".

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