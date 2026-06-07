Baltasar Garzón, sobre el caso Leire Díez: "No puede ser que la Guardia Civil o la UCO hagan afirmaciones categóricas definitivas"

El juez Baltasar Garzón afirma en laSexta Xplica con respecto al caso Leire Díez que "está afectado el derecho de defensa" porque "se están dando sentencia definitivas a de lo que ha ocurrido"

Baltasar Garzón visita el plató de laSexta Xplica para analizar en profundidad, bajo su punto de vista de magistrado y letrado, el caso Leire Díez que tantos quebraderos de cabeza está dando al PSOE en las últimas semanas.

Para el juez, "no hace falta apelar al respeto a la independencia judicial" porque "se respeta": "Los procesos siguen avanzando y yo no he visto que haya ninguna presión".

"Vamos a ver lo que resulta todo lo que está armándose en el caso de Leire Díez", comenta, ya que, afirma "no es tan fácil presionar a los jueces", aunque cree que "podría haber una prudencia mayor en los comentarios".

A su juicio, el escándalo mediático y las acusaciones cruzadas no están afectando a la independencia de los jueces, pero señala que "lo que sí está afectado es el derecho de defensa". "Ya se están dando sentencias definitivas de lo que ha ocurrido y como instructor que fui y abogado que soy ahora no me atrevo siquiera a decir lo que está ocurriendo", asegura.

El magistrado advierte de que "hay muchos elementos que tienen que ser acreditados" e "informes que tienen que ser estudiados". "Lo que no puede ser es que la Guardia Civil, la UCO o la UDEF hagan afirmaciones categóricas definitivas que son después transcritas en resoluciones judiciales en un periodo en el que estamos solo viendo la investigación que se está llevando a cabo", concluye.

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