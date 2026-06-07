Baltasar Garzón no ve motivos para una cuestión de confianza de Pedro Sánchez: "No hay un elemento añadido más"

El juez explica que lo que detecta "es que hay un sector mediático y político clarísimamente ubicado en contra de Sánchez y quiere que se vaya, pero no presenta una moción de censura".

El juez Baltasar Garzón ha asegurado en laSexta Xplica que, a su juicio, no existen motivos para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, pese a la presión política que afronta.

"La decisión del presidente del Gobierno es suya y, por lo que está demostrando, no va a haber esa cuestión de confianza", ha afirmado durante el debate. Garzón ha explicado que este mecanismo solo tendría sentido si el Ejecutivo hubiera perdido la capacidad de gobernar o la credibilidad. "La cuestión de confianza yo la entiendo cuando se ve que la situación se ha deteriorado hasta tal punto que es imposible gobernar o que hay una falta o pérdida de credibilidad absoluta", ha señalado.

Así, explica que lo que detecta "ahora, es que hay un sector mediático y político clarísimamente ubicado en contra de Pedro Sánchez y quiere que se vaya, pero no presenta una moción de censura, y otro sector en el que el propio presidente se ubica, que considera que no hay elementos", ha afirmado.

"Por esta última cuestión siento mucho discrepar probablemente de la gran mayoría, pero yo no veo que haya un elemento añadido más para una moción de confianza", ha asegurado. "Insisto que se investigue. Está muy traído al pelo siempre decir 'es el tiempo de la justicia', pero es que es el tiempo de la justicia", ha manifestado.

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