Su relación Pedro Sánchez o si conocía Santos Cerdán: así se preparó Leire Díez sus comparecencias públicas al estallar el caso de las cloacas

Los detalles laSexta ha accedido a 25 nuevas libretas de la fontanera. En una de ellas, anotó las respuestas a posibles preguntas, desde cuestiones como su trayectoria laboral a preguntas sobre su cargo en el PSOE.

Dos días después de la publicación del sumario de la trama Leire Díez, Pedro Sánchez ha hablado públicamente, para insistir en que no sabía nada. El líder socialista se desvincula de las "andanzas" de Leire Díez y de la presunta trama para "desestabilizar" las causas judiciales contrarias al partido. En medio de su huida hacia delante, continúa saliendo información sobre el caso.

Este viernes, laSexta ha tenido acceso a 25 nuevas libretas, agendas y cuadernos de la fontanera. En una de ellas, correspondiente a 2025, Leire anotó con toda serie de detalles cómo responder en sus comparecencias públicas. Desde un resumen de sus trabajos a su relación con el presidente del Gobierno o con Santos Cerdán, a quien el juez Pedraz sitúa como presunto líder de la trama.

En sus notas, Leire escribe posibles preguntas de la prensa. Una de las más destacadas es si tiene "relación con Pedro Sánchez". "No, solo como militante socialista en actos de campaña", escribió la fontanera. Se trata de la misma respuesta que dio ante el juez en noviembre de 2025, cuando negó conocer al presidente "más allá de los actos electorales" a los que iba como "militante de base".

Ante la posible cuestión de si "conoce a Santos Cerdán" y señala que "a través de Patricia López, que llevaba años investigando y publicándole". Más abajo, escribe otra forma de responder a la pregunta: "A través de Patricia López, periodista de investigación con la que yo tenía relación desde hace años y que estaba publicando cuestiones relativas a la causa".

Igual que con Sánchez, su respuesta en sede judicial sobre este tema coincidió con la escrita en la libreta. A este respecto, dijo que se había visto dos veces con Cerdán en abril de 2024 y que las reuniones habían sido promovidas por una periodista para poner al partido al corriente de presuntas maniobras orquestadas en su contra por Villarejo.

Después añade: "Para acompañar a Javier y explicar la situación de mis causas. El objeto es poner encima de la mesa una situación".

La fontanera detalla otros datos personales, para no equivocarse: "Soy militante desde los 20" o "fui teniente de alcalde en el año 2011 en Vega de Pas, en un gobierno de coalición con el PP".

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