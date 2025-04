El aviso de Afra Blanco tras la manifestación por la vivienda: "Si no nos han querido escuchar, seguiremos"

Este sábado, más de 40 manifestaciones han recorrido las calles de distintas ciudades españolas unidas para reclamar una solución al problema de la vivienda. En la de Madrid ha estado Afra Blanco, que ha señalado en laSexta Xplica lo que ha vivido durante el día de hoy.

"He estado en la de Madrid, una manifestación plural no solamente por las diferentes sensibilidades que allí se veían, sino también plural por las diversas edades que veían, plural por las diversas reivindicaciones que se alzaban en las calles... Estamos ante la primera manifestación unitaria de plataformas que se ve en diversas ciudades de toda España", ha aseverado.

Una manifestación que espera que se haya hecho oír y que, en el caso de que no sea así, avisa que no será la última: "Yo creo que hace falta poco más para escuchar a las calles de España temblar. Igual sí, pero ha sido una manifestación exitosa. Si nos quieren escuchar, mejor. Si no, seguiremos con ellas".