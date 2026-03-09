Un asesor de exportadores, sobre la subida de precio del petróleo: "Hay un problema de abastecimiento"

Ramón Gascón, asesor del Club de Exportadores e Inversores Españoles, advierte de que la subida del precio del petróleo y de los fletes está afectando al comercio mundial y podría tener consecuencias en la inflación.

La subida del precio del petróleo comienza a preocupar al sector exportador. Así lo ha señalado Ramón Gascón, asesor del Club de Exportadores e Inversores Españoles, durante su intervención en laSexta Xplica.

Según explica, uno de los principales problemas actuales está "en el incremento del coste de los fletes". "Nos preocupa el incremento que se está produciendo sobre todo en la subida de fletes. No solo está afectando al mundo del petróleo, está afectando a todo el comercio", señala.

En este sentido, advierte de que el impacto es global. Aproximadamente el 10% del comercio mundial, explica, se está viendo afectado por este encarecimiento del transporte, algo que podría tener consecuencias económicas más amplias.

"Siempre que se produce un efecto así, siempre se queda algo de inflación, y eso preocupa a todo el mundo", añade Gascón. "El problema que tenemos hoy en día es un problema de abastecimiento. Hasta que no se solucione ese problema no va a haber flujo", concluye el asesor.