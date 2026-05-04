Los Mossos investigan un tiroteo sin heridos en L'Hospitalet (Barcelona)

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Los detalles Los Mossos d’Esquadra investigan un tiroteo ocurrido este lunes a primera hora en La Torrassa, en L’Hospitalet. La policía halló cinco casquillos y busca a los implicados con testimonios y cámaras de seguridad.

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo ocurrido este lunes por la mañana cerca de la rambla Catalana, en el barrio de La Torrassa, L'Hospitalet de Llobregat. A pesar de que no hubo heridos, varios testigos alertaron al 112 tras escuchar "diversas detonaciones". Al llegar al lugar, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana encontraron cinco cartuchos de proyectiles. La policía está recopilando testimonios y revisando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han realizado detenciones, según informan fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Los Mossos d'Esqaudra están investigando un tiroteo que se ha producido este lunes por la mañana cerca de la rambla Catalana del barrio de La Torrassa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si bien nadie ha resultado herido, informan fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Los hechos han sucedido sobre las 06.30 horas cuando diversos testigos han llamado al 112 tras haber escuchado "diversas detonaciones", según ha avanzado 'El Caso' y confirman las mismas fuentes.

Al llegar, los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) han localizado 5 cartuchos de proyectiles.

Por ahora, los hechos se están investigando y los Mossos están recogiendo testimonios de diversos testigos, así como comprobando posibles imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a localizar a los implicados.

Finalmente, la policía catalana descarta que se haya producido alguna detención por el momento.

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