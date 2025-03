Fran, CEO de una empresa "que vale 40 millones": "En España hay mucha gente que no trabaja y quiere vivir del cuento"

Fran Villalba ha afirmado que "si en España hay mucha pobreza y desigualdad es porque la población española tiene una mentalidad muy cómoda". "Mucha gente que no llega a fin de mes es porque no ha querido estudiar o que quiere vivir de subvenciones", ha opinado.

Fran Villalba, CEO de 'Internxt', ha afirmado en laSexta Xplica que "en España hay mucha pobreza y mucha desigualdad porque la población española tiene una mentalidad muy cómoda". "Mucha gente que no cobra mucho dinero y no llega a fin de mes es gente que muchas veces no ha querido estudiar, que ha estudiado carreras por amor al arte que no sirven para nada sin tener en cuenta las necesidades de mercado real, quieren trabajar muchas veces lo menos posible o incluso vivir de subvenciones", ha opinado el empresario.

En este sentido, Villalba ha expresado que "hay mucha gente que sí que trabaja", pero ha apostillado que "también hay mucha gente que no lo hace y quiere vivir del cuento". "Al final, lo que la gente quiere es cobrar mucho dinero sin hacer nada", ha manifestado el empresario, quien ha defendido que "en España, hace falta más gente emprendedora y que quiera trabajar y estudiar". "Yo he estudiado en la universidad pública, he trabajado desde los 16 años y tengo una empresa que vale 40 millones de euros. Es posible hacer mucho dinero, pero a base de trabajar y no de quejarse", ha concluido.