José Luis Ábalos aseguró tras salir del PSOE y entrar en el grupo mixto que iba a votar en consenso del Gobierno todas las propuestas que hiciera su expartido. Sin embargo, en las últimas tres votatciones, el exministro de Transportes se ha abstenido.

Un cambio de rumbo que ha justificado en una entrevista en laSexta Xplica: "Yo suscribo lo que dije en el momento en que lo dije. Y lo he practicado hasta ahora y lo he votado con automatismo. Soy una persona de izquierdas y 43 años en el PSOE, pero no me voy a traicionar a mí mismo. Se trata de que yo mantuve ese compromiso en base a unas relaciones de las que busco reciprocidad".

Y ahí, Ábalos señala que en sus decisiones hay "un antes y un después" tras el informe del Ministerio de Transportes sobre él y el caso Koldo: "Yo entiendo que hay un antes y un después en función de un informe que considero ilegal y anómalo, que se realizó sin dar ninguna opción de contradicción ni a mí, sino a todos los altos cargos que en su momento hubo. Y me parece improcedente cunado hay un procedimiento penal en paralelo. Es una investigación que no sabemos cómo denominar que tratan de incriminarme con una serie de suposiciones de un subjetivismo tremendo".