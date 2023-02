El periodista y escritor Antonio Maestre ha participado en el programa laSexta Xplica, donde ha asegurado que cuando conoce a una persona "emprendedora" intenta saber "de dónde proviene" para entender "si ha tenido más ventajas que otras personas".

"La meritocracia es una falacia ya que no existe, porque no se mide", ha defendido el periodista, quien ha mantenido que "la gente no progresa por el mérito, talento y esfuerzo".

"Cada persona tiene un punto de partida diferente", ha reflexionado Maestre, puntualizando a continuación que "nadie dice que quien llega a tener éxito no se ha esforzado". En su opinión estas personas "han tenido que esforzarse en su línea, pero lo han tenido más fácil que otras". Puedes consultar la intervención completa en el vídeo superior.