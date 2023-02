"No os creáis eso de que si deseáis una cosa mucho, mucho, mucho, la conseguiréis, porque es una de las tomaduras de pelo más grandes que pueden existir". Con esta rotundidad se ha dirigido el economista Gonzalo Bernardos a las personas jóvenes, a quienes les ha querido lanzar otro mensaje: "Eso de que el mundo es tuyo y puedes conseguir lo que quieras no es verdad".

"Una de las cosas más importantes que uno aprende en la vida es aprender a conformarse, porque a veces se tiene suerte y se consiguen unas pocas cosas, pero la mayoría se falla", ha aseverado durante su participación en laSexta Xplica, donde ha criticado que existe "mucha gente que dice que debemos aprender de los fracasos, pero no".

En su opinión "la mayor parte de la población no puede fracasar porque no tiene derecho a emprender porque su papá o mamá no tienen capital". En este sentido ha indicado que los niños de Usera "y muchos otros barrios no tienen esa posibilidad porque sus padres no tienen dinero ni tienen amigos con capital". Puedes ver la intervención completa del economista en el vídeo ubicado sobre estas líneas.