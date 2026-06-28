Gabi Sanz: "Sánchez habla como si no hubiera tenido cuatro derrotas en autonómicas y como si su mano derecha no estuviera en la cárcel"

"¿De verdad no vas a hacer autocrítica, Pedro?", ha preguntado el periodista, quien ha lanzado una advertencia al presidente del Gobierno: "Si no la haces, igual te estás pasando de frenada y te acaba pasando factura en las urnas".

Gabi Sanz, quien ha estado este sábado en el Comité Federal del PSOE, ha expresado en laSexta Xplica que la sensación que le ha dado ha sido la de "un Pedro Sánchez que dibujaba una realidad que no existe". "Pedro Sánchez ha hablado a un país como si el PSOE no hubiera perdido las últimas cuatro elecciones autonómicas --Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía -- por un margen de entre el 10% y el 19% de voto", ha señalado.

En la misma línea, Sanz ha declarado que el líder del Ejecutivo "ha hablado a un país como si su mano derecha, José Luis Ábalos, no estuviera en la cárcel, y como si tuviera una mayoría absoluta que le permite llegar a 2027 sin problemas". "Dice que va a presentar los Presupuestos, pero quienes se los tendrían que aprobar, que son PNV y Junts, ya han dicho que convoque elecciones y que la legislatura está acabada".

"No nos engañemos, porque estamos presentando a un Emiliano García-Page en minoría dentro del Comité Federal, con 220 representantes que eligió Santos Cerdán después del último Congreso Federal a mayor gloria de Pedro Sánchez, pero el problema que tiene el presidente del Gobierno es con la opinión pública, no con Page", ha opinado el periodista, tras lo que ha lanzado una pregunta a Pedro Sánchez: "¿De verdad no vas a hacer ni una palabra autocrítica y de esas derrotas terribles en Andalucía, Aragón y Extremadura?".

"Si tú, líder del PSOE, no haces autocrítica, igual te estás pasando de frenada. Y voy a romper una lanza incluso a favor de los presidentes del Gobierno que quieren resistirse a la realidad. Felipe González se resistió a la realidad, Aznar y Rajoy también y al final se tuvo que ir con su bolsita, pero eso te acaba pasando factura a las urnas", ha concluido.

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