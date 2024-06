Este viernes, Javier Milei fue condecorado por Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid en un acto que Ángela Martialay ha calificado de "deslealtad" de la presidenta madrileña hacia Pedro Sánchez.

"La política exterior del país la marca el Gobierno, el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores. Esto muestra una deslealtad de la presidenta de la Comunidad de Madrid que en ese enfrentamiento que mantiene con Pedro Sánchez, que lo tiene porque Ayuso tiene un liderazgo y ambiciones personales y porque representa esa otra cara del PP que se suele llevar el voto de Vox, pero que también tiene riesgos. Ha sido un error de cara al partido, un error institucional y creo que va a obtener poco beneficio", ha señalado.

Además, la periodista ha apuntado que esta decisión tomada por Ayuso es un "error" de cara al Partido Popular: "Este premio a Javier Milei es un error por muchos motivos. Primero porque el PP tiene vocación para gobernar a una gran parte de los españoles y no debe car en abrazarse a los extremos y populismos. En segundo lugar, porque Javier Milei quiere que el próximo presidente del Gobierno sea Santiago Abascal, no Alberto Nuñez Feijóo, con lo cual cómo no iban a estar incómodos en Génova con este acto".