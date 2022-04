"Hemos visto lo más vil de la política". Así resume Miguel Ángel Revilla la caída en desgracia del ya expresidente del PP, Pablo Casado. El presidente cántabro ha recordado en laSexta Noche cómo "le aclamaban como a un torero" durante sus duros discursos contra Pedro Sánchez en el Congreso y "en 15 días pasa a ser un apestado al que ya nadie reconoce". "La política es así de cruel y de terrible", reflexiona.

No obstante, Revilla cree que las intenciones de Casado al frente del partido eran buenas: "Este muchacho creo que venía con muy buenas intenciones. No sé su capacidad y si le llegó esto demasiado pronto y si se rodeó de los mejores, eso no lo sé, probablemente no", ha señalado.

De hecho, Casado le trasladó sus intenciones de "sanear" la formación: "Alguna vez hablé con él y sí que me expresó su intención de que no se volviese a robar en el partido", afirma el líder autonómico, que cree que "cometió un error de cálculo cuando se lanzó a denunciar un tema de una persona que estaba en la cumbre en ese momento por los resultados electorales que había tenido en Madrid", Isabel Díaz Ayuso.

Según ha desvelado, él mismo le llamó por teléfono, una conversación en la que le dijo: "Si has hecho esto porque realmente crees que aquí puede haber un delito, te felicito. Ahora, no sé si lo tienes bien amarrado, porque desde luego te has echado en frente a los que están deseando cargarte y sobre todo a una persona que viene de barrer en unas elecciones". "El pulso lo perdió en 24 horas", agrega.

"Se lo han cargado de una manera terrible", resume Revilla, que reflexiona en el vídeo acerca de cómo Casado "ha estado a punto de tocar el poder" y "ahora no es nadie".