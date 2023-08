El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reflexionado sobre los últimos movimientos del PP tras las elecciones municipales y autonómicas del 28M, y ha analizado por qué Alberto Núñez Feijóo no consiguió los resultados electorales esperados el 23J.

"España no es un país de extremos, un centro derecha, un centro izquierda es donde se mueve mayor parte de la gente. Partidos radicales como Vox no son partidos que tengan una aceptación. España es un país muy liberal, muy democrático, habiendo teniendo una dictadura, el pueblo español está a la vanguardia en una gran cantidad de cosas que no tienen ni los franceses, España tolera el matrimonio igualitario, está a favor de la eutanasia, en contra de la violencia de género, no es un país xenófobo, no somos xenófobos porque somos un pueblo de migrantes", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que "esas cosas que cuestiona Vox dan miedo a la gente". "El pueblo español se dio cuenta de que era inevitable de que en el caso de que sumasen, en una semana íbamos a tener cinco ministros de Vox, y eso no lo quiere el pueblo español", ha zanjado el expresidente, que ha asegurado que "el desencadenante de esos pactos ha hecho mucho daño a Feijóo".

Asimismo, ha reiterado que "la gente tiene miedo de que Vox entre en el Gobierno" y ha elogiado lo ocurrido en Cantabria: "El PP dijo que iba a gobernar solo si ganaba y el PRC dijo que el principal objetivo era ganar y si no ganaba, que no hubiera pacto de Vox y PP. No ganamos, y el PP sacó una mayoría, esa misma noche dije que propondría al partido una abstención para que el PP no tuviera que gobernar con Vox".