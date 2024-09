Alberto Núñez Feijóo reunió el viernes a sus barones en un escenario con el que, aparentemente, pretendía recrear el Palacio de La Moncloa. Y es que las similitudes iban más allá del decorado que rodeaba al líder del PP, idéntico al que enmarca las comparecencias de Pedro Sánchez en la sede del Ejecutivo, sino que hasta su atuendo era calcado al del presidente del Gobierno.

Un movimiento, con el que el PP presumiblemente buscaba trasladar una imagen 'presidencial' de su líder, que sin embargo suscita opiniones encontradas en laSexta Xplica, donde Pilar Velasco se muestra tajante: "En la vida no puedes pretender lo que no eres y en política no te debes convertir en un meme".

La periodista recuerda que el cónclave de los 'populares' "se trataba de hablar de la posición de gobierno del PP en su propuesta de financiación autonómica, de la organización territorial del Estado, que ahí es nada". "De eso no se habló en todo el día", incide Velasco, que considera que "no hacía falta este ridículo".

"La fuerza de Feijóo claro que está en sus 14 gobiernos autonómicos, su debilidad está en que no fue capaz de articular una mayoría parlamentaria para llegar a La Moncloa, que es lo que está tratando continuamente de simular", agrega Velasco, que considera que para los 'populares' sería mejor que "se agarren a la realidad" y "dejen de hacer este ridículo de escenificación".

