Para Ana González, vicesecretaria de la Confederación de Asociaciones de Propietarios, la nueva ley de vivienda es un "sprint político", según ha manifestado durante su participación en el programa laSexta Xplica.

"Un tema tan delicado y sensible como la vivienda, que afecta a tantos millones de personas, no debería haberse abordado como si fuera una maratón, ha recalcado González, quien a su vez ha criticado que no se haya consultado para la elaboración a quienes "entienden técnicamente sobre propiedad".

"Creo que la ley se ha hecho con un tinte político muy claro", ha afirmado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Creo que no va a solucionar el grave problema de vivienda que tenemos", ha concluido González.