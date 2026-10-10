Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso: "Hay organizaciones en Sol que están en el listado de terroristas de EEUU y Canadá"

"Lo que hay en Sol es una mezcolanza de gente de extrema izquierda y antisistema que está utilizando el drama de los desahucios para sus propios fines políticos", asegura el 'popular'.

Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha sido preguntado por el presentador José Yélamo sobre la organización terrorista que, según dicen, acampa en Sol junto a cientos de personas como protesta a la situación que vive España en materia de vivienda.

"Pregúntaselo al delegado de Gobierno. Él sí conoce a la Policía", comenzaba diciendo, a lo que añadía "puede haber alguna organización". "¿Puede?, ¿o hay?", insiste Yélamo.

De nuevo, Serrano sostiene que "hay organizaciones que aparecen en el listado de organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y Canadá que pueden tener algún papel en la actividad que se está desarrollando en Sol".

El presentador de laSexta Xplica recuerda al 'popular' que han llamado a los manifestantes que acampan en el corazón de Madrid "vagos que se levantan a las 12, violentos, sucios y ahora terroristas".

"Lo que hay es una mezcolanza de gente de extrema izquierda y antisistema que está utilizando el drama de los desahucios para sus propios fines políticos", sentencia Serrano.

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