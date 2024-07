El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este sábado en una entrevista en laSexta Xplica la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de negarles su entrada a Venezuela para acompañar al candidato de la oposición en las elecciones de este domingo. Los 10 'populares' han sido expulsados por no obtener la autorización para acudir. Serrano, además, ha asegurado que ellos no sabían que no estaban autorizados porque enviaron una segunda carta al Ministerio de Exteriores, por la que no recibieron una respuesta.

"El viaje era muy importante", ha explicado ya que el país vive un momento crítico de cara a estos comicios. Por eso, ha sostenido que a los senadores del PP cuando se les denegó la entrada como observadores internacionales, volvieron "a escribir para decir que acompañaban a una de las candidaturas y de esa carta no recibieron respuesta".

El Ministerio de Exteriores español ha asegurado este viernes que había avisado a los 'populares' de que no tenían la autorización para entrar ya que fue negada por el Gobierno de Maduro. Sin embargo, "Alfonso Serrano lo ha vuelto a negar": "No es cierto y lo de Exteriores merece un capítulo aparte... Se trasladó ese interés de los senadores a Exteriores y a la segunda carta no se nos respondió".

"Aquí lo importante es que el Gobierno de Maduro solo está aceptando como observadores internacionales a aquellos que son adeptos al régimen y las políticas de Maduro. A los que simpatizan con la oposición, les están negando esa condición", ha criticado el 'popular'. Ellos, ha asegurado, estaban ahí "para acompañar a un candidato hermano", algo que, señala, ocurre "en cualquiera democracia". "He estado con otros países. Es lo normal en una democracia y se está impidiendo en Venezuela", ha denunciado.

Sobre las palabras de Maduro, en las que los califica de "gente muy repudiada en sus países, son la extrema derecha, racistas y fascistas", Alfonso Serrano se ha reído y ha señalado: "Repudiados, poco". "Nos quitaron el pasaporte en la cola y no lo he vuelto a recuperar hasta que me lo dio el comandante en el vuelo de vuelta a Madrid. No me dieron un documento con la explicación de la expulsión. Están impidiendo que cualquiera que sea crítico con el régimen pueda entrar ahí. Es lo más alejado de la democracia", ha relatado.