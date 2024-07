Venezuela ha impedido la entrada de una delegación de parlamentarios del PP que habían acudido como observadores de las elecciones del domingo y que no tenían permiso del gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció en la redes sociales que la delegación estaba "retenida" en el aeropuerto de Caracas y pidió su "inmediata liberación" y la intervención del Gobierno de España. "Me acaban de comunicar que la delegación del PP formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro. Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin", afirmaba Núñez Feijóo.

Desde el Ministerio de Asuntos Exterioreshan explicado que tanto la mesa del Senado como el Grupo Parlamentario Popular solicitaron poder acudir como misión de observación electoral a Venezuela y el departamento que dirige José Manuel Albares no vio ningún inconveniente en esta solicitud. Trasladó y realizó todas las gestiones ante las autoridades venezolanas para ello.

Sin embargo, las autoridades venezolanas denegaron la autorización y Exteriores informó de ello tanto al Senado como al GPP, "razón por la que todos los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje", según fuentes del Ministerio. Pese a ello, se desplazó al lugar el cónsul general de España en Caracas, que estaba esperándoles en el aeropuerto, "para facilitarles lo que necesitaran" han informado desde Exteriores.

Fuentes del PP han asegurado que "las autoridades locales han comunicado que se les prohíbe la entrada en el país y que serán deportados" y no se les permite el uso de dispositivos móviles. De esta manera, la expedición tuvo que dar marcha atrás. El eurodiputado Esteban González Pons y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado encabezaban una delegación integrada por Macarena Montesinos, Cayetana Álvarez de Toledo y Belén Hoyo, quienes acudían por invitación del candidato González Urrutia y la opositora María Corina Machado.

Finalmente, la expedición 'popular' ya viaja de vuelta a España tras no poder acceder a Venezuela. Y desde el avión, Miguel Tellado ha publicado en sus redes sociales denunciando la situación. "Nos expulsan del país, no nos dejan acceder a Venezuela. Lamentablemente, la policía de Maduro es implacable. Es evidente que quien no quiere tener a extranjeros en las fechas de las elecciones es porque aquí se está preparando un gran pucherazo electoral para el próximo domingo", ha expresado el portavoz del PP.

"Frente a eso nosotros tenemos claro que Venezuela hoy se puede calificar como una auténtica dictadura y el cambio de este régimen solo puede venir de la mano de Edmundo González y de la candidatura de María Corina Machado. Les deseamos mucha fuerza, mucho ánimo. Les pedimos a los venezolanos que vayan a votar en masa el próximo 28 de julio porque solo con su voto el cambio será posible", ha concluido.