Alberto Garzón desmonta el discurso del absentismo laboral: "Hay un hilo que conduce de los recortes en Sanidad a que esa persona no pueda sanar"

Alberto Garzón cuestiona el discurso que culpa a los trabajadores del absentismo y señala las condiciones laborales y las listas de espera sanitarias como factores que pueden prolongar o provocar las bajas.

El debate sobre el absentismo laboral vuelve a situarse en el centro de la conversación en laSexta Xplica después de que un empresario asegurara en el debate que "la tasa supera el 7 %" y calificara la situación de "una lacra".

Ante este planteamiento, el exministro de Consumo Alberto Garzón pone el foco en una cuestión diferente: las condiciones en las que trabajan los empleados y las dificultades que existen para acceder a la atención sanitaria.

Garzón cuestiona los discursos que atribuyen directamente a los trabajadores la responsabilidad del absentismo. A su juicio, este tipo de argumentos "vienen a decir que la responsabilidad está en los trabajadores, que son más vagos y que ellos tienen la culpa de ponerse enfermos".

Frente a esta interpretación, el exministro considera necesario analizar las causas que hay detrás de las bajas laborales y contrastar esas afirmaciones con los datos. "Esa narrativa hay que contrastarla con la realidad", advierte.

En este sentido, sostiene que, al estudiar las cifras y consultar con profesionales sanitarios, se puede comprobar que "la mayoría de esas bajas estarían resueltas o no llegarían a producirse si se mejoran las condiciones laborales".

Garzón pone como ejemplo aquellos empleos que implican un importante esfuerzo físico durante largas jornadas. Según explica, las características de determinados puestos pueden tener una relación directa con la aparición de problemas de salud que terminan derivando en una baja. "Cuando uno está nueve o diez horas diarias cargando cajas es normal que se produzcan esas bajas. Si las condiciones laborales fueran mejores, habría menos bajas", sentencia.

Para el exministro, por tanto, el debate no debería limitarse a señalar cuántos trabajadores están de baja, sino que también debería abordar las circunstancias laborales que pueden estar detrás de esas ausencias. Garzón introduce además otro elemento en esta ecuación: las listas de espera interminables para determinadas consultas y pruebas médicas.

El exministro explica que su mujer, médica de Atención Primaria, le habría trasladado que algunas bajas "se están prolongando" como consecuencia de los tiempos de espera. Los pacientes pueden tardar meses en ser atendidos por un especialista o en someterse a determinadas pruebas necesarias para completar su diagnóstico o tratamiento.

Desde esta perspectiva, Garzón establece una relación entre las dificultades de acceso a la atención sanitaria y la duración de algunas bajas laborales. "Hay una causa directa, un hilo que conduce de los recortes en la Sanidad en las comunidades autónomas al hecho de que esa persona no pueda sanar", defiende.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta ha vuelto a emitir.

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