La 'guerra del burrito' divide a los republicanos: el precio de la comida se convierte en un problema electoral para Trump

El contexto El debate comenzó después de que Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, compartiera en redes sociales la queja de uno de sus estudiantes. Su mensaje era sencillo, pagar 20 dólares por un burrito no debería ser algo normal.

El precio de un burrito, un alimento básico y económico para muchos estadounidenses, se ha convertido en un símbolo del descontento por la inflación en Estados Unidos y ha generado divisiones dentro del Partido Republicano. Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, criticó que un burrito cueste 20 dólares, atribuyendo el aumento de precios a la pandemia y la inflación durante la administración Biden. Esto provocó reacciones de figuras republicanas como Dan Crenshaw, quien sugirió a los jóvenes vivir con menos, y JD Vance, que defendió a los jóvenes. La inflación sigue siendo un tema de preocupación, con un aumento significativo en el costo de vida.

El coste de un simple burrito se ha convertido en el último símbolo del malestar por la inflación en Estados Unidos y ha abierto una nueva brecha dentro del Partido Republicano de Donald Trump. Mientras algunos dirigentes piden a los jóvenes que reduzcan sus gastos, otros temen que ese discurso termine alejandro a los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Un burrito puede parecer una comida sencilla: una tortilla de trigo rellena de arroz, carne, frijoles y otros ingredientes. Durante años, ha sido para muchos estadounidenses una alternativa rápida, abundante y barata. Ahora, sin embargo, su precio se ha convertido en el inesperado protagonista de una discusión política sobre el coste de la vida.

Este debate comenzó después de que Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, una influyente organización juvenil conservadora, compartiera en redes sociales la queja de uno de sus estudiantes. Su mensaje era sencillo, pagar 20 dólares por un burrito no debería ser algo normal. Asimismo, reconoció que parte del encarecimiento de los productos responde a las consecuencias de la pandemia y al periodo de inflación registrado durante la Administración Biden.

"Uno de nuestros estudiantes universitarios de TPUSA me dio su opinión sobre la asequibilidad: 'Un burrito no debería costar $20'. Sí, mucho de esto es una resaca de la Covid y la inflación de la era Biden, pero la experiencia vivida es la misma: simplemente parece que las cosas básicas cuestan demasiado", sostuvo Kolvet en su redes sociales.

Lo hacía respondiendo al siguiente tweet: "Los precios de los comestibles están descontrolados. Siguen subiendo. Abordar este problema debería ser la máxima prioridad de todo líder electo. Terminen con las estúpidas guerras extranjeras y concéntrense en este asunto. Es una de las principales razones por las que los socialistas están ganando poder".

En Washington, el precio de un burrito para llevar puede situarse entre los 6,50 y los 13,50 dólares en conocidas cadenas de comida rápida dependiento de los ingredientes elegidos. La discusión no tardó en trasladarse al propio Partido Republicano y es que algunos conservadores respondieron que los jóvenes deberían aprender a vivir con menos y recordaron sus propios años universitarios.

El congresista republicano Dan Crenshaw llegó a recomendar a los jóvenes que recurrieran a los clásicos fideos instantáneos, asegurando que él mismo se alimentaba así durante su etapa universitaria. "Solo escucho hablar sobre este estúpido debate del burrito de 20 dólares, así que pensé en hacer enfadar a los perdedores en redes sociales antes de irme a dormir".

"Dejen de quejarse, consigan un trabajo, coman Ramen como el resto de nosotros lo hicimos en la universidad, con un presupuesto y cuatro compañeros de cuarto. El mercado no le importa lo que pienses que algo 'debería' costar. Solo a los comunistas les importa (¿ellos fijan los precios, recuerdas? ¿Luego todos se mueren de hambre, recuerdas?) ¿Eres un comunista? ¿O eres un adulto masculino americano capaz de manejar sus propios asuntos?", añadió.

En una línea similar se pronunció Marc Thiessen, antiguo asesor del expresidente George W. Bush y actualmente columnista. Su argumento fue que las generaciones anteriores también tuvieron que apretarse el cinturón y trabajar para poder mejorar su situación económica.

Pero la respuesta que más llamó la atención llegó desde dentro de la propia Administración Trump. El vicepresidente JD Vance intervino en la polémica con ironía para defender a los jóvenes frente a quienes cuestionaban sus quejas sobre el precio de la comida. Su comentario, dirigido a Thiessen, convirtió una discusión aparentemente anecdótica sobre un burrito en un nuevo episodio de las diferencias existentes dentro del movimiento conservador.

Por ahora, por muchas promesas que haya lanzado, Trump nunca ha conseguido bajar la inflacion que dejó su antecesor, sino al contrario. Ahora mismo está en un 3,4%. La gasolina ha subido de 3,7 a 4 dólares por galón, al igual que la cesta de la compra, cuyos alimentos básicos se han encarecido en un 33%. Este aumento representa un gasto extra de unos 1.200 dólares anuales por familia. ...

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido