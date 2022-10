Verónica Sanz entrevista a Claudia Yesenia, una sevillana que busca una habitación compartida en Madrid: "Es absolutamente imposible acceder a una vivienda incluso compartida". "Me da igual compartir incluso con cuatro personas, pero aún así los precios están tan elevados que es imposible", insiste la joven.

Además, Yesenia también afirma que existen otro tipo de trabas: "En cuanto se dan cuenta de que soy una persona joven, que los que me van a avalar son mis padres, se echan para atrás".

"Es la cosa de tener el presupuesto y no encontrar posibilidad a no ser que encuentre a algún conocido", explica Clauda Yesenia, que afirma que tiene un vuelo para dentro de dos días y sigue sin tener piso: "Me quedo en casa de una amiga dos días, pero necesito encontrar algo".