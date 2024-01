La sindicalista Afra Blanco analizó en laSexta Xplica la situación de la vivienda en España y lanzó varias preguntas: "¿Qué tipo de España estamos dejando a los menores de 40? ¿Qué tipo de España está quedando para los hijos y para los nietos?".

En este sentido, lamentó que "el mercado inmobiliario ya no camina de la mano, si es que algún día caminó, de la clase obrera" y denunció que "no se entiende la vivienda como un bien esencial".

Además, Afra Blanco criticó duramente que "el mercado inmobiliario no entiende la vivienda como un bien esencial", sino "como un elemento de especulación" que "está respondiendo a la capacidad de inversión de empresas".

"A día de hoy, los nuevos propietarios no somos los particulares, son empresas. El 62% de las altas de vivienda de Madrid pertenecen a empresas; en Sevilla son el 61%; en Valencia son el 56% y en Barcelona son el 55%", añadió.

Finalmente, la sindicalista concluyó su intervención con un contundente mensaje: "No puede ser que haya gente menor de 40 años con contratos indefinidos, estables, con salarios que se suponen dignos, que no se puedan emancipar porque, si lo hace están en riesgo de exclusión. No obstante, tampoco pueden comprar porque el Banco de España dice que tres de cada cuatro no podemos hacerlo".