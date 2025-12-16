Afra Blanco, a un inversor que va a vender sus 200 pisos porque no le gusta "el clima que está viendo": "Yo estoy encantada de que los vendas"

Rubén Zaballos, CEO del grupo 'MContigo', afirma en laSexta Xplica que su objetivo para 2026 es vender sus 200 pisos porque no le gusta "el clima que está viendo en este país". Afra Blanco no puede estar más contenta: "Eso es porque está funcionando".

A Rubén Zaballos, CEO del grupo 'MContigo' no le gusta el "clima que está viendo en este país", y por eso, en 2026 quiere vender sus 200 pisos, afirma en laSexta Xplica. "He puesto en venta 50 de momento", añade. "Realmente, se está gestando fatal la política de vivienda y los mensajes estos de que van a expropiar y a freír a impuestos a los empresarios no ayudan", reflexiona.

Gonzalo Bernardos le aconseja que calcule bien el impacto fiscal que va a tener y le avisa de que va a ser "tremendo". El economista asegura que "la inmensa mayoría de los que tienen vivienda es porque se han sacrificado" y que no habría que castigarles, sino felicitarles. Bernardos recuerda a Sotillos, quien acaba de proponer que el Estado se haga con un parque de viviendas para bajar los precios del alquiler, que ningún gobierno lo ha querido hacer.

"Yo estoy encantada de que quieras vender tus 200 pisos, encantada de que ese miedo, ese runrún, esas presiones, hagan efecto. ¡200 pisos más en el mercado!", se congratula Afra Blanco. "Y es más, me encantaría que te los comprara Casa 47 y el Estado público", añade.

Aunque la sindicalista quiere seguir poniendo como modelo a Viena, toma de referencia esta vez a Nueva York, "uno de los símbolos del capitalismo". "Sus votantes han decidido que el bienestar significa lo público y han entendido que el impuesto a los ricos no es un impuesto a los trabajadores, que aumentar el salario mínimo no es un coste, sino un ingreso y que congelar el precio de los alquileres durante cuatro años no es un ataque a los propietarios, sino recuperar la ciudad para todos y no solo para los ricos", argumenta.

