Afra Blanco ha afirmado en laSexta Noche que "Feijóo está intentando recuperar el sentido del PP con esencia de marchamo democrático", lo que supone "no hacerse la foto al lado de Vox". "El problema es que Feijóo va a tener que afrontar qué papel juega con Vox para consigo y si está dispuesto a pactar con ellos o no", ha expresado la sindicalista, quien ha dicho que "si hubiéramos tenido un PP con responsabilidad, con ánimo de propuesta y no anclado en negacionismo, no se habría tenido que utilizar alternativas", tras lo que ha apostillado que, "en cualquier caso, no son tan malas".

Para Blanco, el reto de Alberto Núñez Feijóo es "decidir qué va hacer con Vox y qué actitud van a tener dentro de la Cámara, si van van a ser propositivos o no". Asimismo, Blanco ha destacado que el nuevo líder del Partido Popular tiene que "asumir que el mayor problema lo tiene dentro de su partido, y se llama Ayuso".